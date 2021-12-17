Чебоксары, 17 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Чувашии 17 декабря состоятся парламентские слушания, посвящённые развитию Чебоксарской агломерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

На обсуждение депутатов и общественности вынесена тема «Чебоксарская агломерация как инструмент динамичного социально-экономического развития Чувашской Республики». Обсуждение будет идти под председательством спикера Леонида Черкесова («Единая Россия»).

Перед дискуссией выступят несколько основных докладчиков. Это вице-премьеры — министры строительства и экономики Павел Данилов и Дмитрий Краснов, глава минтранса Владимир Осипов, сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин. На слушания приглашены министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова и кандидат экономических наук, завкафедрой региональной, муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического университета Иван Антипин.

По итогам парламентских слушаний будет принята рекомендация для направления в органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии разработают мастер-план развития Чебоксарской агломерации. Ранее власти республики на предварительной защите представили шесть проектов «прорывных проектов» социально-экономического развития. Один из них — развитие Чебоксарского агломерационного кластера как «территории возможностей и международного центра креативной цифровой экономики».