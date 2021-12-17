Москва, 17 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Москва и Подмосковье в выходные дни — 18−19 декабря — окажется в центре глубокого циклона, который принесёт оттепель и обильные осадки. В столице установится европейская погода, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

В субботу температура воздуха будет выше климатической нормы. Ночью и днем −3… +1 °С, по области до — 6 °C. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица

В воскресенье в Москве будет установлен рекорд низкого атмосферного давления. Температура воздуха ещё понизится. Ночью −5… −7 °С, днем −4… +2 °С. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

ИА REGNUM ранее сообщало, более холодный воздух начнёт поступать 17 декабря в Московский регион.

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