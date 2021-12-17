Вена, 17 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. У России имеются спутники, которые способны следить за перемещения военных сил на территории, как Европы, так и США, что может стать альтернативой Договору по открытому небу (ДОН), из которого российская сторона выйдет 18 декабря. Об этом 17 декабря сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова приводят «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

"Российская Федерация располагает спутниковой группировкой, способной контролировать любые перемещения вооруженных сил как на территории Европы, так и по ту сторону Атлантики», — сказал он в ответ на вопрос о том, имеет ли Россия другие инструменты для наблюдения за территорией США и их союзников, кроме ДОН.

При этом Гаврилов добавил, что в дальнейшем судьба ДОН зависит от остающихся в нем государств-участников, хотя из-за выхода из договора России и США его территориальный охват сократится в несколько раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен заявил, что Американские власти рассчитывают, что успешное проведение обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдет в Нью-Йорке, может дать импульс переговорам между Россией и США по контролю над вооружениями.