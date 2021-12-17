Тула, , 10:30 — REGNUM Бюджет Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждён депутатами Тульской областной думы на заседании 16 декабря, сообщили в пресс-службе облдумы.

Тульский кремль Управление пресс-службы правительства Тульской области

Доходы бюджета региона на 2022 год, согласно документу, прогнозируются в сумме 100 млрд рублей, расходы — в сумме 105 млрд рублей.

«Бюджет отражает восстановление региона после пандемии. Главное — он верстался на основе тех направлений, которые жители региона указали в программе социально-экономического развития области, предложенной губернатором. Более 70% расходной части бюджета в 2022 году будет направлено на социальную сферу. В полном объеме, с учетом индексации, запланировано финансирование социальных выплат. Поддержку будут получать семьи с детьми, в том числе студенческие и многодетные, ветераны, инвалиды и другие категории граждан», — прокомментировал председатель областной Думы Николай Воробьев.

В 2022 году регион получит значительные федеральные трансферты на реализацию целого ряда проектов. В числе наиболее значимых направлений бюджетных расходов — строительство онкологического центра (в 2022 году на него выделено 2,8 млрд рублей, на 2023 планируется направить 2 млрд), приобретение жилья для медработников (на эти цели дополнительно выделяется 60 млн рублей, а общая сумма составит 120 млн рублей), также 80 млн рублей направят на выплаты медикам, которые работают в «красных» зонах.