Тбилиси, 17 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 47 937 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2979 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 904 181 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 852 560 победили инфекцию, в том числе 3470 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 971 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 53 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5798 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1107.

Днём ранее в Грузии в ходе 48 898 исследований выявили 3123 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4215 человек, скончались 39 пациентов с COVID-19.