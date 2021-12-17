Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Поклонники серии игр Twisted Metal обратили внимание, что известный разработчик Дрю Уильямс недавно обновил информацию о работе на своей странице в соцсети LinkedIn. Об этом 17 декабря сообщает портал PSU.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Уильямс написал, что сейчас занимает в студии Lucid Games должность технического дизайнера в проекте «флагманской» AAA-игры (игры топ-уровня с многомиллионным бюджетом) для консоли PlayStation 5, которая пока не имеет названия.

Реализацией этого проекта занимается студия Lucid Games. Некоторые геймеры сделали из этого вывод, что Lucid Games, разрабатывавшая для PS5 игру Destruction AllStars, действительно работает над новой игрой Twisted Metal.

https://twitter.com/bogorad222/status/1471532613844320256

Напомним, впервые о том, что Lucid Games доверили разработку новой игры популярной франшизы, инсайдеры сообщили в сентябре 2021 года. Тогда они отметили, что проект находится на ранней стадии реализации. Оригинальная игра Twisted Metal в жанре автомобильных гонок на выживание вышла в1995 году на консоли PlayStation.

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