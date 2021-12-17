Афины , , 10:28 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Греции немного снизилось, заявила заместитель министра здравоохранения Мина Гага на брифинге 16 декабря. Она добавила, что эта тенденция, по-видимому, является результатом роста показателей вакцинации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Профессор педиатрии по инфекционным заболеваниям и член комитета по пандемии Вана Папаевангелу, также выступая на брифинге, отметила, что общая тенденция в стране показывает снижение числа новых инфекций, хотя и медленное — на 14% за последнюю неделю. В некоторых районах Греции наблюдается рост числа инфекций, таких как Лакония на Пелопоннесе, Лассити на Крите и ионический остров Лефкада.

Папаевангелу уточнила, что количество госпитализаций и интубаций сокращается, но число умирающих и тех, кто уже находится на аппаратах искусственной вентиляции легких, остается высоким. «Мы проведем сезон отпусков под сенью «Омикрона», — выразилась она, имея в виду новый вариант SARS-CoV-2, который распространяется высокими темпами, но пока с легкими симптомами. В Греции на данный момент выявлено 14 случаев заражения «Омикроном».

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