Иркутск, , 10:27 — REGNUM В Иркутске приступили к химической обработке хвойных деревьев для защиты от незаконных вырубок, сообщает 17 декабря пресс-центр городской мэрии.

В Иркутске приступили к обработке хвойных деревьев для защиты от незаконных вырубок Пресс-центр мэрии Иркутска

«При попадании в теплое помещение срубленное дерево, обработанное химикатами, издает неприятный запах, от которого очень сложно избавиться. Никакого праздничного настроения такая елка не принесет, скорее испортит праздник», — пояснила специалист МКУ «Городская среда» Дарья Куфякова.

На острове Конный обработали специальным химическим составом 33 елки и сосны, на острове Юность — 90 елок, сосен и кедров. Всего планируют обработать 1198 хвойных деревьев на 50 общественных озелененных территориях.

Используемый препарат соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, он безопасен для людей и животных. Все участки, обработанные раствором, будут обозначены предупреждающими табличками.

В этом году в состав препарата добавили зеленое мыло — специальный компонент, который помогает химическому веществу дольше находиться на поверхности крон хвойных деревьев.

С приходом весны зеленое мыло способствует легкому смыванию с хвои копоти и пыли, а также защищает деревья от вредителей и грибковых болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тысячи кубических метров.

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