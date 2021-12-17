Уфа, 17 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Перспективные направления развития торгово-экономического сотрудничества между Башкирией и Тунисом обсудили премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров и чрезвычайный и полномочный посол Тунисской Республики Тарак Бен Салем на форуме «Международная неделя бизнеса 2021» в Уфе.

Тунис

В настоящее время товарооборот между республиками составляет около 7,9 млн долларов США, основная часть которого составляет республиканский экспорт. Так, за 10 месяцев 2021 года поставки экспорта увеличились в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом экспорт представлен в основном поставками продукции химической промышленности.

«Расширение нашего сотрудничества возможно в части экспортных поставок продуктов неорганической химии, изделий из древесины, продукции целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере АПК: зерна и удобрений», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики имеются и другие направления для развития сотрудничества.

«Нам необходимо начать структурное сотрудничество с культурного обмена, а так же с образовательных программ для того, чтобы люди узнали больше о нашей культуре, так же есть возможность работать на туристическом поприще», — приводит пресс-служба его слова.

Назаров выказал уверенность в том, что сотрудничество между Башкирией и Тунисом будет взаимовыгодным.