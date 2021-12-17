Москва, , 10:26 — REGNUM Туристические компании смогут до 27 декабря 2021 года направить заявку в ассоциацию «Турпомощь», чтобы использовать средства фонда для возврата денег клиентам. Об этом 17 декабря сообщает сайт правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, до 27 декабря включительно туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отменённые путешествия из-за пандемии коронавируса.

«Речь идёт о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года», — говорится в информации правительства.