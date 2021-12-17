София, , 10:24 — REGNUM Неизвестные лица похитили кровлю одного из крупнейших региональных театров страны — Благоевградского драматического театра. Об этом сообщило Болгарское телевидение.

Металлолом

По данным правоохранителей, в ночь на 17 декабря центральный корпус заведения лишился 30 метров листовой меди, а также более 50 метров жестяных покрытий.

«Мы предполагаем, что кража совершалась в течение нескольких дней в ночной период, — заявила директор театра Маргарита Мачева. — Сейчас театр оказался в сложной ситуации, поскольку ни у нас, ни у городской администрации нет денег на ремонт».

Ведется следствие. Как предполагают представители местной прокуратуры, «театральная крыша» может оказаться на одном из пунктов скупки цветного металла.

Напомним, Благоевградский драмтеатр входит в число 100 известных европейских сцен.