Волгоград, , 10:27 — REGNUM О кадровых изменениях сообщили 17 декабря в администрации Волгоградской области — назначены руководители комитета юстиции, ЖКХ и облкомприроды.

Администрация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

На должность врио председателя комитета юстиции назначена Виктория Романова, которая ранее руководила региональным комитетом по управлению государственным имуществом, а с февраля 2021 года — комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Врио председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии стал Алексей Сивокоз, который с 2011 года занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе на должности председателя профильного комитета.

Временно осуществляющим полномочия председателя комитета ЖКХ региона становится Александр Богомолов — он с 2020 года занимает должность заместителя председателя областного комитета ЖКХ.