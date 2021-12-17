Саратов, 17 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Саратове по улице Ерёмина рядом с домом №20 школьник начальных классов упал в открытый колодец, наполненный водой. Соответствующую публикацию в соцсетях проверяют следственные органы.

Atiya Люк

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области, по данным публикации, ученик начальных классов поскользнулся и провалился в открытый колодец полный воды, который не был оборудован пазами для люка, а имел только бетонное основание. Выбраться мальчику помогли одноклассники. Ребёнок не пострадал, но насквозь промок. Организована доследственная проверка.

Глава города Саратова Михаил Исаев в связи с падением ребёнка в колодец поручил усилить мониторинг опасных объектов. Руководству районной администрации объявлен выговор. Уточняется, что крышка люка приведена в соответствие с требованиями.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Челябинске восьмилетний мальчик упал в колодец, который был прикрыт листом фанеры. Мальчик получил ушиб ноги.

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