Ижевск, , 10:23 — REGNUM С первых дней работы в Удмуртии глава региона Александр Бречалов обещал блокировать пользователей социальных сетей, которые оставляют хамские и оскорбительные комментарии. Также были заблокированы фейковые аккаунты, от имени которых публиковались одинаковые комментарии под различными постами главы республики.

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«Я готов всех разблокировать. Здесь нет никаких историй с обидами. Это с точки зрения гигиены», — пояснил Бречалов в ходе прямой линии, трансляция которой продолжается в социальных сетях.

Также он опроверг версия о том, что большинство позитивных комментариев «ботов» в аккаунте главы в соцсетях публикуют представители администрации республики.

«Никаких ботов мы не содержим, упаси Господь. Вчера под постом (о планируемой прямой линии) начали сыпаться очень позитивные комментарии, часто невпопад. Я попросил команду их блокировать», — пояснил Бречалов.

Он отметил, что на ряд вопросов отвечает самостоятельно. Однако в связи с поступлением огромного числа сообщений часть из них обрабатывают сотрудники администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года Бречалов получил около 153 тыс. обращений в социальных сетях, также поступило около 21 тыс. официальных обращений. В этом году в структуре обращений около 32% носят негативный характер, 31% — позитивные обращения, 37% — нейтральные.

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