Кишинёв, 17 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Заявление Счётной палаты Молдавии об использовании «просроченных» вакцин от COVID-19 подрывает доверие граждан к вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко в соцсети Facebook.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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«Возможно, без каких-то недобрых намерений, Счётная палата внесла личный вклад в укрепление подозрений к процессу вакцинации и сильней углубила пропасть между доверием граждан к кампании по вакцинации и усилиями, предпринятыми нами, врачами, в её проведении», — написала Немеренко.

Она назвала действия сотрудников Счётной палаты «непрофессиональными», из-за которых победить пандемию якобы получится только к 2050 году. Министр заявила, что просроченные вакцины в Молдавии не использовались, а те записи, по которым сделали вывод аудиторы, якобы были внесены ошибочно на раннем этапе прививочной кампании.

Напомним, 16 декабря председатель Счётной палаты Мариан Лупу заявил, что данные аудиторской проверки показали, что около 7 тыс. человек получили просроченную вакцину от COVID-19. Кроме того, есть подозрения, что порядка 70 тыс. сертификатов о вакцинации выданы необоснованно.