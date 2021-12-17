Магас, , 10:21 — REGNUM В Ингушетии открыли первый Дом юнармии, созданный в среднем специальном образовательном учреждении. Разместился он на базе пожарно-спасательного колледжа в городе Сунжа, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства республики.

Юнармейцы Алексей Колчин © REGNUM

В новом центре созданы условия для проведения различных занятий, в том числе по изучению истории армии России, ее видов и родов войск. Имеются возможности для изучения техники разборки и сборки оружия, совершенствования стрельбы при помощи специализированных компьютерных программ.

Как подчеркнула вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева в ходе торжественной церемонии открытия Дома юнармии, его создание «очень значимо в деле военно-патриотического воспитания наших молодых людей, вступающих в ряды юнармии, которые уже готовятся стать полноценными защитниками».

Как напомнили в правительстве Ингушетии, в республике встали под знамена юнармии более 9 тыс. юношей и девушек.

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