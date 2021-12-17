Лима, , 10:50 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо встретился 16 декабря с четырьмя бывшими министрами во Дворце правительства. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andina.

Педро Кастильо Gob.pe

На встрече присутствовали бывшие министры экономики и финансов Луис Мигель Кастилья, Алонсо Сегура, Клаудия Купер и Вальдо Мендоса. Президент подчеркнул, что на встрече не поднимались вопросы политического характера, а только заслушивались мнения бывших министров об экономическом прогрессе страны: «просто обмен мнениями о проблемах, с которыми сталкивается страна».

Экс-министры поблагодарили президента за встречу, отметив ее «продуктивность».

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