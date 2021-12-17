Москва, 17 декабря 2021, 10:21 — REGNUM Российский рубль малоподвижен в начале дня 17 декабря. Факторы, воздействующие на него пока уравновешены, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Доллары
Доллары
TheDigitalWay
«Доллар на мировом рынке несколько ослабевает после решений ЕЦБ и Банка Англии 16 декабря об ужесточении денежной политики и роста евро и фунта. Это способствует снижению американца и к рублю.
С другой стороны, и нефтяные цены незначительно уменьшаются, уйдя ниже $74,50 за баррель нефти Brent. А это уже некоторый негатив для рубля.
Но основная причина «спокойствия» курса состоит в ожидании решения ЦБ России, который 17 декабря принимает эстафету заседаний у ведущих центробанков.
Интрига заключается не только в том, на какую величину ЦБ РФ поднимет свою ключевую ставку с 7,5% — до 8,25% или 8,5%. Важно ещё и то, какие пояснения, сопровождающие заявления и прогнозы он при этом сделает.
При более жёсткой риторике по сравнению с ожидаемой рубль может получить поддержку. И наоборот, посылы о вероятности быстрого снижения инфляции и дальнейшего прекращения роста ставки в 2022 года могли бы стимулировать ослабление рубля.
Наиболее вероятный диапазон на сегодняшний день составляет 73,10 — 74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сдал позиции евро после заседаний центробанков