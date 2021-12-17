Москва, 17 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Российский рубль малоподвижен в начале дня 17 декабря. Факторы, воздействующие на него пока уравновешены, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Доллар на мировом рынке несколько ослабевает после решений ЕЦБ и Банка Англии 16 декабря об ужесточении денежной политики и роста евро и фунта. Это способствует снижению американца и к рублю.

С другой стороны, и нефтяные цены незначительно уменьшаются, уйдя ниже $74,50 за баррель нефти Brent. А это уже некоторый негатив для рубля.

Но основная причина «спокойствия» курса состоит в ожидании решения ЦБ России, который 17 декабря принимает эстафету заседаний у ведущих центробанков.

Интрига заключается не только в том, на какую величину ЦБ РФ поднимет свою ключевую ставку с 7,5% — до 8,25% или 8,5%. Важно ещё и то, какие пояснения, сопровождающие заявления и прогнозы он при этом сделает.

При более жёсткой риторике по сравнению с ожидаемой рубль может получить поддержку. И наоборот, посылы о вероятности быстрого снижения инфляции и дальнейшего прекращения роста ставки в 2022 года могли бы стимулировать ослабление рубля.

Наиболее вероятный диапазон на сегодняшний день составляет 73,10 — 74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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