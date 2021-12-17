Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Американский эксперт Дэвид Экс уверен, что несмотря на то, что Россия превосходит Украину по количеству танков, США передали Киеву «уникальное оружие» для победы в случае «вторжения» российской стороны. Такое мнение он высказал 17 декабря в своей статье в издании Forbes.

ПТРК Javelin Stuart A Hill AMS

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Как указывает эксперт, таким оружием, по его мнению, являются противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, способные, как утверждает Экс, уничтожить самые современные российские танки, и потому с ними Киеву «нападение России» не страшно.

В то же время, американский эксперт подчеркнул, что это только теоретические выкладки, а практическим образом победить «тысячу танков» России, якобы находящихся на границе с Украиной, украинским властям будет невероятно сложно. В то же время, он считает, что Javelin необходимы для ВСУ и сыграют свою роль в предполагаемой войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что на Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут морозы в — 15 °C.