Чебоксары, , 10:20 — REGNUM В Чувашии выявлены факты выдачи сертификатов о вакцинации без проведения прививок. Возбуждено уголовное дело и устанавливается круг подозреваемых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Проверка проводилась в Ибресинском районе после поступления сведений об оформлении в местной больнице подложных медицинских сертификатов о прохождении вакцинации от ковида. Полицейские установили пятерых жителей, которые получили поддельный сертификат без фактического вакцинирования.

«Установлен работник районной больницы, который внёс сведения о данных гражданах в медицинские документы и электронные базы», — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

Правоохранители в настоящее время устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к указанным фактам. Также выясняются все детали происшествия.

Напомним, на 15 декабря в Чувашии привито от ковида 54% взрослого населения при поставленном плане в 80%. 15 декабря главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская подписала постановление об обязательной вакцинации пожилых граждан (старше 60 лет), студентов от 18 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям оперативного штаба России на 10 декабря, в Чувашии прививку от COVID-19 сделали более 560,7 тыс. жителей, в том числе вакцинировались двумя компонентами почти 499 тыс. человек.