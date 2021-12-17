Южно-Сахалинск, 17 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Новый рыбоводный завод открыли на Итурупе в Курильском районе на реке Пионер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Мощности завода рассчитаны на закладку на инкубацию 26 млн икринок. Его строительство обошлось в 82 млн рублей. Создано 4 четыре новых рабочих места.

Это уже четвёртый завод ООО «Континент» на реке Пионер.

В этом году заложили уже 5 млн икринок горбуши и 10 млн — кеты.

«Наука утверждает, что искусственное воспроизводство лососевых показывает высокую эффективность. Мы стремимся создавать комфортные условия для бизнеса, который занимается этой важной и полезной работой, чтобы обеспечить сахалинцев и курильчан качественными дарами моря по доступным ценам», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, более 750 тыс. тонн минтая, сельди, иваси и крабов выловили рыбохозяйственные предприятия Приморья с начала года. На промысле работают почти 100 судов.