Москва, 17 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал, как изменится число заболевших в столице в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

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Так, если показатель составит 100%, то к 31 декабря число новых случаев СOVID-19 в сутки в Москве снизится до 220, а вскоре упадет до нуля.

Быстро победить пандемию можно и в случае, если маски будут носить 90% москвичей, показало моделирование. Тогда нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года, передают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России в среднем достиг 57,7%.

Число вакцинированных первым компонентом составляет в настоящий момент при этом 76,4 млн человек, а полностью вакцинированных — 70,4 млн человек, отметила она.