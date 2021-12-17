Севастополь, , 10:18 — REGNUM В Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства города. Это на десять случаев меньше, чем было выявлено накануне, 16 декабря.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За последние сутки с выздоровлением после ковида выписаны 118 человек, скончались трое пациентов в возрасте от 64 до 79 лет. Всего с начала пандемии в Севастополе было выявлено 51 673 случая заражения коронавирусом, выздоровели 48 071 человек, 1 798 скончались.

На утро 17 декабря в городе прививки от коронавируса сделали 265 615 человек, оба этапа вакцинации прошли 247 523 человека.