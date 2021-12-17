Тюмень, , 10:16 — REGNUM С тюменской дзюдоисткой, которая пожаловалась на трудности с работой и жильём главе региона Александру Моору, продлили трудовой договор до конца её беременности. Об этом сообщает областной департамент физкультуры, спорта и допобразования.

Напомним, молодая дзюдоистка Айгуль Куценко на протяжении десяти лет защищала честь области на соревнованиях, была в сборной команде России и принесла региону медали и награды. После завершения спортивной карьеры Айгуль пыталась устроиться тренером в Тюмени, но ей отказывали за отсутствием ставок. Она числилась в центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо», но когда забеременела, то узнала, что подлежит увольнению. Ей продлили трудовой договор до окончания беременности. С увольнением возникла дополнительная проблема. В 2020 году Айгуль получила субсидию на улучшение жилищных условий размером 400 тысяч рублей. По условиям договора на соцподдержку она должна отработать в бюджетной организации не менее пяти лет.

«Мне надо в течение двух месяцев после родов устроиться на новую работу, что физически невозможно с грудным ребёнком», — пояснила в видеообращении к губернатору региона свои трудности молодая дзюдоистка.

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что руководство ЦОП «Тюмень-дзюдо» изменило свою позицию и с Айгуль продлили трудовой договор до конца её беременности.

«Руководство ЦОП «Тюмень-дзюдо» сожалеет о сложившейся ситуации, которая с юридической точки зрения не нарушает трудовое законодательство», — цитирует портал 72.ru пресс-службу областного департамента физкультуры, спорта и допобразования.

С Айгуль Куценко заключено дополнительное соглашение к трудовому договору на срок четыре года и один месяц. Таким образом, сохранятся все положенные по закону социальные выплаты по беременности и родам.

«По окончании отпуска по уходу за ребенком в 2025 году срок работы Айгуль Куценко после получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий составит четыре года. Дальнейшую работу спортсменки в «Тюмень-дзюдо» или других государственных и муниципальных учреждениях можно будет обсуждать, учитывая состояние здоровья матери и ребенка», — отметили в ведомстве.

Сама Айгуль рада временному решению и в новом видеообращению к губернатору поблагодарила всех, кто неравнодушно подошёл к её проблеме.

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