Канберра, , 10:45 — REGNUM Главный казначей Австралии Джош Фриденберг ранее заявил, что в течение последующих четырех лет зарплаты австралийцев будут только расти. Однако лейбористы не согласны с излишним оптимизмом консервативного правительства, о чем заявил 17 декабря лидер оппозиции Энтони Альбаниз в ходе пресс-конференции, пишет новостной портал news.com.au.

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Альбаниз раскритиковал главу федерального казначейства Фриденберга за его заявления, настаивая на том, что покупательная способность австралийских семей, вероятно, резко упадет в следующем году.

«Мы имеем дело с главой казначейства, чья экономическая стратегия сводится к надеждам и желания, а не к какой-либо реальной стратегии … А факт заключается в том, что с момента его вступления в должность зарплаты только сокращались», — подчеркнул лидер оппозиции.