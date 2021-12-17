Чита, , 10:14 — REGNUM Забайкальскому краю из резервного фонда правительства России выделены дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Семья

«Правительство России дополнительно предусмотрело Забайкалью 316,5 миллиона рублей. В настоящее время данный вид господдержки получают порядка 63 тысяч семей, в которых воспитываются около 80 тысяч детей от 3 до 7 лет», — сказал первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

Всего в 2021 году Забайкальскому краю в качестве господдержки семьям с детьми от 3 до 7 лет выделено почти 5 миллиардов рублей. Всего с 2020 года жители Забайкалья подали свыше 137 тысяч заявлений на получение данных выплат.

Финансирование мер социальной поддержки населения остаётся одним из приоритетов деятельности регионального минфина.

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