Сидней, Австралия, 17 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Выступая 17 декабря на заводе по производству листового металла в районе Линдси на западе Сиднея, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что «мы не можем вернуться к локдаунам» на фоне рекордного числа случаев заболевания COVID-19 в Новом Южном Уэльсе и растущей угрозы со стороны «Омикрона». По его словам, властям штатов и территорий необходимо продолжить работу по борьбе с пандемией в прежнем темпе, пишет новостной портал news.com.au.

Clrdms Скотт Моррисон

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Общаясь с прессой, Моррисон отверг любые предложения о локдаунах и ограничениях после того, как в Новом Южном Уэльсе за прошедшие сутки было зарегистрировано 2213 случаев заболевания, что является самым высоким числом с начала пандемии.

«Мы не можем вернуться к локдаунам, мы все это прекрасно понимаем. С самого начала этой пандемии мы всегда стремились найти баланс между спасением жизней людей и спасением средств к существованию … Мы должны продолжать внимательно прислушиваться к советам медиков, и мы делаем это каждый день, но теперь мы находимся уже на другом этапе пандемии», — прояснил свою позицию Моррисон.