Москва, , 10:14 — REGNUM Главным тренером московского «Спартака» назначен итальянец Паоло Ваноли. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что контракт с 49-летним тренером рассчитан до завершения сезона 2022/23 с возможностью продления ещё на год.

С 2017 года Ваноли работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Ранее «Спартак» отправил в отставку португальского специалиста Руя Виторию, под руководством которого команда вышла в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе.

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