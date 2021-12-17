Канберра, 17 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Правительства Австралии и Великобритании 17 декабря подписали окончательную версию торгового соглашения, которое уже назвали историческим по причине того, что оно устранит торговые тарифы на 99% всех товаров и услуг, обмениваемых между странами. Об этом сообщил австралийский новостной портал news.com.au.

Австралия

Цены на британские импортные товары, такие как алкоголь, косметика, шоколад и автомобили, должны резко упасть в Австралии после заключении крупной торговой сделки между Канберрой и Лондоном.

Министр торговли Австралии Дэн Техан официально подписал соглашение о свободной торговле с австралийской стороны.

Хотя точный размер сэкономленных средств при покупке каждого продукта или услуги еще не известна, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что новая сделка позволит австралийским домохозяйствам и предприятиям сберегать около 200 миллионов долларов в год.