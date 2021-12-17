Аделаида, Австралия, 17 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Постепенно летний сезон наступает во всех штатах Австралии. Так, например, 17 декабря в столице Южной Австралии Аделаиде столбики термометров должны подняться до 37 градусов Цельсия, сообщает телеканал Nine News.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

Поскольку власти штата готовятся к аномальной жаре, то местные спасательные службы уже выпустили предупреждения о возможных пожарах. Стихия может затронуть и окрестности столицы, пишут журналисты.

Синоптики предупреждают, что в ряде регионов Южной Австралии температура будет ниже 40 °C.

Отметим, что по причине того, что Австралия расположена южнее экватора, то погодные сезоны на материке не совпадают с природно-климатической зональностью, привычной для жителей Северного полушария Земли.