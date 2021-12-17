Канберра, , 10:28 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 17 декабря, главный санитарный врач Австралии Пол Келли заявил, что в настоящее время «Омикрон» распространяется во всех штатах страны, за исключением Западной Австралии, где он выявлен не был, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

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«Таким образом, это действительно общенациональный вопрос», — заявил Келли.

Он также объявил, что вакцины не так эффективны для остановки передачи «Омикрона», однако она остаются действенными для снижения тяжести протекания COVID-19:

«Мы также знаем, и это новая информация, что вакцина остается эффективной, когда дело заходит о тяжести протекания болезни, возможно, она менее эффективна по сравнению с ее воздействием против «Дельты», но все же эффективна».

Профессор Келли сказал, что Австралия продолжит следить за тем, как «Омикрон» распространяется в Великобритании и странах Южной Африки.

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