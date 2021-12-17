Чита, 17 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Забайкалье определилось к инвестиционной стратегией, согласно которой в течение десяти лет в регионе планируется увеличивать объем инвестиций. Как сообщает 17 декабря пресс-служба правительства региона, подписан соответствующий документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Со второй половины 2010-х годов начато ускоренное освоение ресурсно-сырьевой базы Забайкалья. Ключевая задача правительства края на ближайшее десятилетие — распространение инвестиционной активности бизнеса на другие отрасли экономики, чтобы обеспечить высокое качество жизни в субъекте. Главная цель инвестиционного развития Забайкалья — осуществление инвестиций в основной капитал в объеме не менее 130 миллиардов рулей в ценах 2020 года.

«Согласно документу, определены основные приоритеты инвестиционного развития Забайкалья до 2030 года. Это формирование благоприятного инвестиционного климата, совершенствование нормативно-правовой базы, снижение административных барьеров. А также интенсификация, использование природного потенциала и углубленной переработки ресурсов, увеличение доли отраслей обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта Забайкальского края до 10%, в том числе, вследствие формирования краевой сети индустриальных парков», — сообщили в министерстве по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

В планах по инвестиционному развитию региона — совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности, улучшение профессиональной подготовки специалистов, занятых в природных отраслях. При этом еще одной важной задачей станет снятие инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества транспортной, энергетической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Важным условием ускоренного развития промышленности Забайкалья является создание инфраструктуры в виде сети промышленных парков. В 2023-м году запланирован ввод промышленного парка «Кадалинский» общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Региональным правительством совместно с ведущими операторами промышленных парков разрабатываются проекты по созданию промышленной инфраструктуры мирового уровня.

Отраслевые приоритеты развития — добыча и переработка полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство строительных материалов, строительство, деревопереработка и сельское хозяйство. В каждой из перечисленных отраслей предполагается формирование устойчивых производственно-технологических цепочек.

«Новые инвестиционные отрасли в Забайкальском крае будут появляться на базе развития производственных цепочек в существующих ведущих отраслях экономики: добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, сельском хозяйстве. В части добычи полезных ископаемых — это обрабатывающие производства и услуги, связанные с обслуживанием добывающего сектора экономики.

Транспортно-логистическая отрасль будет дополняться разработкой различных IT-решений, связанных с повышением эффективности работы предприятий в этой области. Глубокая переработка производственной продукции, а также разработка новых способов и методов хозяйствования, в свою очередь, будут дополнять существующие направления сельского хозяйства. Помимо этого, развитие цифровой экономики в Забайкалье позволит создать экосистему, повышающую эффективность работы как органов власти, так и бизнеса», — уточнили в министерстве по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

Для реализации всех задач декларации в крае создается инвестиционная команда, в составе которой — губернатор региона, представители правительства Забайкальского края и различных организаций.

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