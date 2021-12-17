Канберра, , 10:25 — REGNUM В настоящее время аптеки и больницы Австралии столкнулись с острой нехваткой вакцины в рамках кампании по ревакцинации населения от COVID-19. Выступая на пресс-конференции 17 декабря, генерал-лейтенант Сухопутных войск Австралии Джон Фрюен, ответственный за развертывание вакцин в стране, пообещал, что проблема будет устранена «настолько быстро, насколько это возможно», передает телеканал Nine News.

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Напомним, что недавно интервал для получения третьей дозы вакцины в Австралии был сокращен до пяти недель.

«Вместо 1,7 миллиона человек, подлежащих ревакцинации, теперь к концу года их стало более 4 миллионов человек», — заявил Фрюэн, добавив, что «заказ на поставку вакцин уже сделан», поэтому не следует «беспокоиться о количестве поставок».

Генерал пообещал, что проблема решится в начале следующей недели, когда аптеки и терапевты получат дополнительные дозы вакцины для тех, кто записывается на ревакцинацию.

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