Баку, , 10:09 — REGNUM Правительство Азербайджана и руководство турецкого холдинга Demiroren на встрече в Баку подписали меморандум о производстве и продаже фармакологических средств. Об этом сообщил в соцсети Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

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«В рамках проекта, который обеспечит инвестиции в нашу экономику в размере $40 млн, будут достигнуты важные результаты в направлении внедрения передового опыта», — написал азербайджанский министр.

Председатель правления Demiroren Йылдырыма Демирорен, подписавший меморандум с турецкой стороны, сообщил журналистам, что в Азербайджане в течение трёх лет планируется создать завод по производству лекарств. Там смогут работать до 500 человек.

Стоит отметить, что турецкие инвестиции в Азербайджан в основном идут в строительный сектор. В последнее время бизнес из Турции также начал вкладываться в азербайджанское здравоохранение, туризм и промышленность.