Рязань, , 10:15 — REGNUM Пресс-конференцию по итогам работы 2021 года проведёт 20 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе администрации региона.

Николай Любимов Ryazangov.ru

Формат мероприятия предусматривает ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Встреча главы региона с журналистами пройдёт в правительстве Рязанской области.

Прямую линию с жителями области губернатор провёл в августе 2021 года. Больше всего поступило вопросов об экологической обстановке, ремонте дорог, развитии общественного транспорта и строительстве социальных объектов.