Саратов, 17 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Саратове в отношении 14-летнего юноши возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти»). Подозреваемый направил электронное письмо с заведомо ложной информацией о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой обучался, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Micky Aldridge Личная почта

По данным следствия, находясь по месту своего проживания в квартире дома Октябрьского района Саратова в период с 21:00 12 октября до 16:00 13 октября 14-летний юноша направил на электронный почтовый ящик районного отдела образования администрации города заведомо ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой он обучается. Личность распространителя информации была установлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Следователи в рамках расследования уголовного дела проверят условия жизни и воспитания подростка в семье, качество воспитательной работы, проводимой в школе, где он обучается, полноту и своевременность контроля со стороны органов профилактики.

ИА REGNUM напоминает, правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала профильным министерствам России проводить практические тренировки в школах на случай нападения.

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