Ижевск, 17 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. С начала 2021 года глава Удмуртии Александр Бречалов получил около 153 тыс. обращений в социальных сетях, также поступило около 21 тыс. официальных обращений. Об этом сообщил глава региона в ходе прямой линии, трансляция которой ведется в аккаунтах Бречалова в соцсети.

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

В этом году в структуре обращений около 32% носят негативный характер, 31% — позитивные обращения, 37% — нейтральные.

Бречалов отметил, что с момента начала его работы в республике требования о взаимодействии с жителями посредством соцсетей было обязательным. В 2017 году глава Удмуртии получил лишь 622 обращения в соцсетях, около 13 тыс. — официальных.

«Сначала это вызывало улыбки, потому что воспринималось, что аккаунт в соцсетях — это история для тинейджеров, но сейчас серьезно все убеждены, что это серьезное подспорье для работы», — полагает Бречалов, назвав эти изменения ментальной трансформацией.

Глава Удмуртии отметил, что наиболее значительный рост числа сообщений в соцсетях произошел в период пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, с момента начала действия режима самоизоляции в Удмуртии, который стартовал весной 2020 года, еженедельно Бречалов проводил прямой эфир. Площадкой для общения с жителями республики были выбраны также социальные сети.

В аккаунте Бречалова «ВКонтакте» в настоящее время около 106 тыс. подписчиков, в instagram — 155 тыс. подписчиков.