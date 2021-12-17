Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Американские власти рассчитывают, что успешное проведение обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдет в Нью-Йорке, может дать импульс переговорам между Россией и США по контролю над вооружениями. Об этом 16 декабря заявил на специальном брифинге старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен.

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«Позитивный результат в Нью-Йорке в следующем месяце, я надеюсь, придаст, как я сказал, некоторый неопределенный импульс двусторонним переговорам», — приводит его слова ТАСС.

При этом Кантримен уточнил, что это обстоятельство не меняет того факта, что такие обсуждения являются трудными.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков передал советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану тезис о готовности России к переговорам по проектам документов по гарантиям безопасности.