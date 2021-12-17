Всеволожск, Ленинградская область, 17 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Двоих закладчиков наркотиков, которые, скрываясь от полицейских, ранили ножом одного и распылили перцовый баллончик в другого правоохранителя на кладбище в Курортном районе Петербурга, задержали в коттедже в Ленинградской области. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ru.torange.biz Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 декабря на городском кладбище Сестрорецка мужчина и женщина напали на полицейских, которые заподозрили в поведении пары что-то не ладное. Оказалось, что перед ними наркокурьеры, которые прятали синтетический наркотик в «тайники». При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление полицейским, применили к ним слезоточивый газ и нож, ранив сотрудника в руку. После чего скрылись на автомобиле Kia Optima.

После оказания медпомощи сотрудники продолжили службу. На месте происшествия полицейские обнаружили пакет весом около 250 граммов предположительно с синтетическим наркотиком. Для задержания злоумышленников был введен план операции «Перехват».

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемых в арендуемом доме в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленобласти. Задержанные, 28-летняя женщина и 39-летний мужчина, доставлены в полицию для проведения процессуальных действий», — рассказали в полиции.

По результатам экспертизы изъятого вещества будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, по факту сопротивления сотрудникам полиции материалы направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.