Москва, , 10:05 — REGNUM Центральный банк России с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Премиум» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Центробанк РФ Link-tec.ru

Решение принято в связи с тем, что НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также нарушала законы в области противодействия отмыванию доходов.

По величине активов кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе РФ. НКО «Премиум» не является участником системы страхования вкладов.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ с 3 декабря отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование».

Читайте подробнее: Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование»