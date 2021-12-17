17 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Война за Тайвань, скорее всего, будет долгой, а не короткой, она примет не локальный, а региональный характер, и начать ее будет гораздо легче, чем закончить. По мере того как обе стороны будут стремиться одержать верх в противостоянии, в котором ни одна не сможет позволить себе проиграть, конфликт будет нарастать и обостряться.

Максим Исаев, , 11:20 — REGNUM США серьезно относятся к угрозе вооруженного конфликта с Китаем. Так, Пентагон назвал КНР своим главным противником, гражданские лидеры приказали вооруженным силам разработать надежные планы защиты Тайваня, а президент Джо Байден решительно дал понять, что Вашингтон не позволит завоевать эту островную демократию.

Баллистические ракеты Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

И все же Вашингтон, возможно, готовится не к той войне. Специалисты по оборонному планированию, похоже, считают, что они могут одержать победу в краткосрочном конфликте в Тайваньском проливе, просто предотвратив китайское вторжение. Китайские лидеры, со своей стороны, похоже, планируют нанести быстрые парализующие удары, которые сломают сопротивление Тайваня и поставят США перед свершившимся фактом. Обе стороны предпочли бы великолепную маленькую войну в западной части Тихого океана, однако совсем не таким будет конфликт, пишут Хэл Брэндс и Майкл Бекли в статье, вышедшей 16 декабря в Foreign Affairs.

Война за Тайвань, скорее всего, будет долгой, а не короткой, она примет не локальный, а региональный характер, и начать ее будет гораздо легче, чем закончить. По мере того как обе стороны будут стремиться одержать верх в противостоянии, в котором ни одна не сможет позволить себе проиграть, конфликт будет нарастать и обостряться.

Кроме того, подобная война создала бы серьезные дилеммы для миротворчества и высокие риски применения ядерного оружия. Если Вашингтон уже сейчас не начнет готовиться к тому, чтобы вести, а затем и прекратить длительный конфликт, он может столкнуться с катастрофой, когда начнется стрельба.

Ракетная шахта. США Defense.gov

Нет простого способа для подготовки к длительной войне, ход и динамика которой по своей природе непредсказуемы. Тем не менее Соединенные Штаты и их союзники могут сделать четыре вещи, чтобы подготовиться ко всему, что произойдет, и, можно надеяться, предотвратить худшие сценарии.

Во-первых, Вашингтон может выиграть гонку перевооружения: Китай с меньшей долей вероятности пойдет на вооруженный конфликт, если он будет знать, что по мере затягивания противостояния он будет проигрывать в части современности и количества вооружений. Поэтому Вашингтон и Тайбэй должны активно накапливать боеприпасы и припасы.

Для США критически важными активами являются ракеты, способные издалека уничтожать самые ценные корабли и самолеты Китая. Для Тайваня ключевым оружием являются ракеты малой дальности, минометы, мины и ракетные установки, которые могут уничтожить флот вторжения. Обе страны также должны быть готовы производить в военное время новое оружие. Тайваньские заводы станут ожидаемыми целями для китайских ракет, поэтому США следует задействовать промышленную мощь других союзников. Например, японские судостроительные мощности можно было бы переоборудовать для быстрого и массового производства простых ракетных кораблей.

Во-вторых, США и Тайвань могут продемонстрировать свою стойкость. В длительной войне Китай может попытаться задушить Тайвань с помощью блокады, бомбежками заставить его подчиниться или вывести из строя электрические сети и телекоммуникационные сети США и Тайваня с помощью кибератак.

Он может использовать гиперзвуковые ракеты с обычным вооружением для нанесения удара по целям на территории США и наводнения Соединенных Штатов дезинформацией. Противодействие таким мерам потребует защитных приготовлений, таких как: обеспечение безопасности критически важных сетей; расширение тайваньской системы убежищ для гражданских лиц; увеличение запасов топлива, продуктов питания и медикаментов на острове.

Чтобы сорвать китайскую кампанию принуждения, необходимо также пригрозить Пекину болезненным ответным ударом. Третья цель, таким образом — иметь возможность наращивать эскалацию. Получив возможность заблокировать китайскую торговлю и отрезать Пекин от рынков и технологий в военное время, Соединенные Штаты и их союзники смогут угрожать превратить длительный конфликт в экономическую катастрофу для Китая.

Готовясь потопить китайские военные корабли где-нибудь в западной части Тихого океана и разрушить китайскую военную инфраструктуру в других регионах, Вашингтон может поставить под угрозу китайскую военную модернизацию на целое поколение. И, развивая средства поражения китайских портов, аэродромов и армад тактическим ядерным оружием, Соединенные Штаты могут удержать Китай от нанесения ограниченных ядерных ударов. Вашингтону следует противопоставить Пекину базовое предложение: чем дольше длится война, тем больше разрушений будет для Китая.

Ядерный взрыв Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Поскольку контроль эскалации будет иметь важное значение, Соединенным Штатам также нужны варианты, которые позволят им смягчить наказание, необязательно прибегая к насилию. Тонко демонстрируя, что у них есть кибервозможности, чтобы нанести ущерб критически важной инфраструктуре Китая и системе внутренней безопасности, США, например, могут пригрозить Пекину возобновлением войны. Точно так же, наращивая свой потенциал подавления китайских систем ПВО вблизи Тайваня с помощью кибератак, радиоэлектронной борьбы и оружия направленной энергии, США могут увеличить свободу действий, ограничивая при этом количество физических разрушений, которые они наносят на материке.

Любые шаги по эскалации чреваты обострением конфликта. США также необходимо определить, что будет значить победа. Война между великими державами, обладающими ядерным оружием, не закончится сменой режима или оккупацией одной стороной столицы другой. Она закончится согласованным компромиссом. Самым простым урегулированием было бы возвращение к статус-кво: Китай прекращает нападения на Тайвань в обмен на обещание, что остров не будет добиваться формальной независимости и что Соединенные Штаты не поддержат его.

Чтобы подсластить сделку, Вашингтон мог бы предложить держать свои войска подальше от Тайваня и Тайваньского пролива. Председатель КНР Си Цзиньпин сможет сказать китайцам, что преподал урок своим врагам. Соединенные Штаты спасли бы расположенную в стратегически важном регионе демократию. Возможно, это неудовлетворительное завершение ожесточенного конфликта. Но в длительной войне между великими державами достаточно защитить жизненно важные интересы США, избегая при этом Армагеддона.

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