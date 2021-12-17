Абакан, 17 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Усиление ветра и снег в горах прогнозируются в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

По данным Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 17 декабря и ночью 18 декабря в Хакасии ожидается сильный юго-западный ветер с порывами 20−25 м/с. В горах (метеостанция Ненастная) порывы ветра достигнут 30 м/с.

Местами в горах прогнозируются метели и сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, к берегам Камчатки 18 декабря подойдёт тихоокеанский циклон.

Читайте также: Камчатку накроет тихоокеанский циклон