Киев, , 10:05 — REGNUM Законопроект о создании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в секторах телекоммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, принят 16 декабря Верховной радой Украины. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В пользу документа проголосовали 296 депутатов при минимальном необходимом количестве в 226 парламентариев. Новое ведомство заменит Национальную комиссию по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), которая была создана на Украине в 2011 году.

Учрежденный орган также займется выявлением населенных пунктов, не имеющих доступа к интернету и мобильной связи для того, чтобы обеспечить последующее предоставление таких услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на Украине создали Бюро экономической безопасности страны, которое призвано стать единственным органом, отвечающим за борьбу с экономическими преступлениями.

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