Питтсбург, США, , 10:04 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин близок к возвращению на лёд после травмы. Об этом 17 декабря заявил главный тренер команды Майк Салливан.

Евгений Малкин Michael Miller

«Джино по-прежнему проходит процесс восстановления. Он прибавляет с каждым днём и близок к возвращению», — сказал Салливан.

По его словам, когда восстановление будет завершено, Малкин снова будет в составе команды.

Напомним, в июне 2021 года Малкин перенёс операцию на правом колене. Врачи прогнозировали, что его восстановление займёт не менее полугода. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он ещё не играл.

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