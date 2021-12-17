Бухарест, 17 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера произошло в районе уезда Бузэу на юге Румынии. Об этом со ссылкой на Национальный институт исследования земли в Бухаресте сообщило Телевидение Румынии.

Zeml.info Землетрясение

По официальной информации, сильный подземный толчок был зафиксирован в 2:04 по местному времени (3:04 мск), после чего эксперты отметили несколько афтершоков.

Эпицентр землетрясения находился в Карпатах на глубине 103 километра. Жертв и разрушений нет.

Напомним, с 1 декабря в Румынии произошло 13 землетрясений магнитудой от 2,1 до 4,1 по шкале Рихтера.