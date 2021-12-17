Астрахань, 17 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Научно-исследовательский институт по изучению лепры, расположенный в Астрахани, закрывается, его научная база и сотрудники переводятся в Астраханский медицинский университет. Об этом сообщил 16 декабря на пресс-конференции министр здравоохранения региона Александр Буркин.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Астрахань

«В Астраханской области — природные очаги лепры, холеры и кишечных инфекций. В настоящее время в регионе проживают 84 больных лепрой, из них специальное лечение получают только четверо», — цитирует Буркина Интерфакс.

После ликвидации НИИЛ пациентам предложат перевод в Сергиево-Посадский лепрозорий и лепрозорий в Ставропольском крае. Решение о переводе сотрудников НИИЛ в Астраханский медицинский университет должно быть принято до апреля 2022 года, добавил глава минздрава.

Научно-исследовательский институт по изучению лепры был создан на базе Астраханского клинического лепрозория в 1947 году. В период с 2017 по 2019 годы на территории Астраханской области было зарегистрировано десять случаев заболевания лепрой, в 2020 году — шесть случаев.