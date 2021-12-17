Самара, 17 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Ускорить работу по установке камер в общественном транспорте намерены в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Ej3tkl Автобусы

Данный вопрос рассматривался на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий обратил внимание на то, что нужно повышать безопасность на транспорте, в частности, устанавливать камеры в самарских троллейбусах, трамваях, метро и тольяттинских автобусах.

«Это ключевые перевозчики, услугами которых пользуются десятки тысяч граждан. Перевозчики должны обеспечить безопасность граждан в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности», — приводит пресс-служба слова Берижицкого.

Отмечается, что в настоящий момент в Самаре видеонаблюдением оснащено 206 вагонов трамваев, порядка 200 автобусов и 22 новых троллейбуса. При этом муниципалитетам необходимо ускорить работу по установке камер.

Сообщается, что глава Самарской области Дмитрий Азаров согласился с этим предложением, заявив, что этот «вопрос напрямую связан с безопасностью людей».

Азаров отметил, что нужно создать инфраструктуру в рамках системы «Безопасный город».

«Нам надо четко сформировать запрос от муниципалитетов на установку аппаратного комплекса, который должен работать на все направления: это дает возможность не только обеспечивать правопорядок и фиксировать правонарушения, но и наблюдать за ритмичностью общественного транспорта, состоянием дорог, уборкой территорий и так далее. Это повысит эффективность муниципального управления», — приводит пресс-служба слова главы региона, который обратился к главам городов и районов области.