Кито, , 10:06 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо 16 декабря объявил о создании экспертной комиссии, которая будет расследовать и сдерживать случаи насилия в тюрьмах. Об этом сообщается новостное агентство Reuters.

Тюрьма Pxhere.com

За прошедший год в тюрьмах Эквадора погибло более 300 человек. В сентябре, после смерти 119 заключенных во время ожесточенного столкновения в тюрьме Литораль в Гуякиле, в пенитенциарной системе было объявлено чрезвычайное положение. Еще 62 заключенных были убиты в ходе ноябрьского столкновения в этой же тюрьме.

«Комиссия проанализирует причины нынешней ситуации в тюрьмах и создаст основу, которая обеспечит достойное и гуманное внутреннее сосуществование, — сказал Лассо при подписании указа. — Важнее всего — положить конец мафии, разрешив добровольную сдачу оружия и проведя социальную реабилитацию».

В состав комиссии войдет эксперт по правам человека, психолог, адвокат по уголовным процессам, католический священник и евангелический пастор. Она будет работать в течении шести месяцев. Лассо уже направил в тюрьмы отряды военных, а также объявил о законодательной реформе, которая позволит продлить сроки главарям банд и освободить заключенных с тяжелыми заболеваниями.

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