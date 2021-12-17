Чебоксары, 17 декабря 2021, 10:00 — REGNUM В Чувашии планируют тестировать на коронавирус всех участников мероприятий, которые будут проводиться в преддверии нового года органами власти. Аналогичные рекомендации даны организациям всех форм собственности. Это поручение дал 17 декабря глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На заседании оперативного штаба республики руководитель региона поручил чиновникам организовать экспресс-тестирование участников массовых мероприятий.
Он поручил минздраву сделать заявку в минфин Чувашии для закупки необходимого количества экспресс-тестов.
Как сообщало ИА REGNUM, с учётом пандемии коронавируса в новогоднюю ночь в Чувашии запретили работать предприятиям общественного питания.
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