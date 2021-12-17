Чебоксары, , 10:00 — REGNUM В Чувашии планируют тестировать на коронавирус всех участников мероприятий, которые будут проводиться в преддверии нового года органами власти. Аналогичные рекомендации даны организациям всех форм собственности. Это поручение дал 17 декабря глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На заседании оперативного штаба республики руководитель региона поручил чиновникам организовать экспресс-тестирование участников массовых мероприятий.

«Сейчас у нас достаточно много, хотим мы того или нет, будет массовых мероприятий перед новым годом. Поэтому попрошу практически все мероприятия, которые проводятся органами государственной и муниципальной власти, в качестве рекомендации и другим организаторам — обеспечить обязательное тестирование участников, в том числе экспресс-тестами», — сказал Олег Николаев.

Он поручил минздраву сделать заявку в минфин Чувашии для закупки необходимого количества экспресс-тестов.

«Чтобы, прежде всего, органы государственной власти как организаторы и муниципальные власти были обеспечены соответствующими тестами. Если будут обращаться предприятия для закупки, тоже помогите», — обратился к профильным ведомства глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, с учётом пандемии коронавируса в новогоднюю ночь в Чувашии запретили работать предприятиям общественного питания.

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